CF: 30 km/h su strade principali, possibili con condizioni

Keystone-SDA

Anche in futuro sarà possibile limitare a 30 km/h la velocità sulle strade principali all'interno delle località, ma i criteri da soddisfare saranno inaspriti. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale, che ha inviato in consultazione una modifica d'ordinanza.

(Keystone-ATS) La perizia tecnica, già oggi richiesta per ridurre il limite di velocità sulle cosiddette “strade a prevalenza motorizzata”, dovrà in futuro dimostrare che il provvedimento non causa lo spostamento del traffico verso strade residenziali. Lungo le strade principali limitate a 30 km/h non potranno inoltre esserci incroci con precedenza da destra e le “strisce gialle” saranno consentite.

L’ordinanza, che risponde a una mozione adottata dal Parlamento, precisa anche che lungo gli assi principali sarà possibile ridurre temporaneamente il limite di velocità per ragioni di protezione fonica fino a quando non saranno posati rivestimenti fonoassorbenti. “Il progetto non prevede pertanto alcun divieto generale del limite di 30 km/h sulle strade a prevalenza motorizzata”, sottolinea il Governo in un comunicato. In questo modo “il progetto tiene in considerazione diverse preoccupazioni emerse da casi concreti”.

Per le strade residenziali non cambierà nulla.