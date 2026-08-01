Ceuta: tensioni al centro immigrati, marocchino ferito in rissa

Keystone-SDA

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Notte di tensione a Ceuta, dove un migrante marocchino è rimasto ferito da una coltellata al costato, sferrata da un connazionale al culmine di una lite nei pressi della scuola Andres Manjon.

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(Keystone-ATS) L’aggressore è fuggito prima dell’arrivo delle forze di polizia, mentre il ferito è stato trasportato in ospedale, riporta l’agenzia Europa Press.

Contemporaneamente, diverse decine di migranti accampati all’esterno del Centro di permanenza temporanea per immigrati (Ceti), ormai completo, hanno tentato di entrare con la forza nella struttura, abbattendo una parte della recinzione perimetrale. La polizia nazionale è intervenuta con un importante dispositivo, istituendo un cordone di sicurezza attorno al centro e riportando la situazione sotto controllo.

Secondo fonti di polizia riferite dai media, all’esterno del Ceti si trovano oltre 500 persone in attesa di essere accolte, mentre l’accesso è stato consentito soltanto a donne e bambini per ragioni umanitarie.

Fonti del ministero dell’Interno riferiscono all’ANSA che la notte nella città autonoma è trascorsa in tranquillità. Le entrate di migranti “sono state fermate totalmente e sono continuate le uscite verso il Marocco, senza incidenti significativi”.

Delle circa 50.000 persone entrate in poco più di 24 ore nell’exclave spagnola in Marocco, la quasi totalità ha fatto rientro nel territorio marocchino.