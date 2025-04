Cerca di dirottare aereo in Belize, ucciso da uno dei passeggeri

Un cittadino statunitense è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco mentre cercava di dirottare un piccolo aereo passeggeri in Belize e dopo aver ferito due persone a bordo del velivolo: lo riporta il Gurdian.

(Keystone-ATS) Quattordici passeggeri si trovavano a bordo dell’aereo quando l’uomo, identificato come Akinyela Sawa Taylor, ha preso il controllo del volo sotto la minaccia di un coltello. Due passeggeri sono rimasti feriti, tra cui uno accoltellato alla schiena. Taylor ha ordinato al pilota di portarlo fuori dal Paese, ma è stato colpito al petto da un altro passeggero che ha aperto il fuoco con la sua pistola, ha riferito ai giornalisti locali il commissario di polizia del Belize, Chester Williams.

Dopo aver sorvolato la costa vicino a Belize City, con il carburante quasi esaurito, l’aereo è atterrato all’aeroporto internazionale Philip Goldson. Taylor è stato dichiarato morto in un ospedale locale e il passeggero accoltellato è in condizioni critiche. La polizia ha aperto un’indagine sui motivi del dirottamento, ma Williams ha affermato che in precedenza a Taylor era stato rifiutato l’ingresso nel Paese.