Ceo ZKB: concorrenza sufficiente anche dopo fallimento CS

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Il CEO della Banca cantonale di Zurigo (ZKB), Urs Baumann, vede una concorrenza sufficiente sulla piazza finanziaria svizzera anche dopo il fallimento del Credit Suisse.

La piazza finanziaria può continuare a soddisfare pienamente le esigenze dell’economia elvetica, ha dichiarato Baumann in un discorso tenuto al Finance Forum di Zurigo.

Per il direttore della più grande banca cantonale svizzera, questo vale anche per le attività con la clientela aziendale. Ha ammesso che tra i grandi istituti, solo UBS e ZKB sono ancora in grado di soddisfare i requisiti. “Tuttavia, ci sono abbastanza banche internazionali che possono farlo e che ora stanno annusando l’aria del mattino”, ha detto Baumann. Di conseguenza, anche qui la concorrenza si sta intensificando.

Lo stesso vale per il settore dei finanziamenti alle imprese. Grazie alla loro rete, le banche cantonali potrebbero anche offrire fondi alle aziende attraverso prestiti o l’emissione di obbligazioni o azioni: “le banche cantonali possono fare in rete tutto ciò che può fare una UBS”, si è detto convinto il CEO della Banca cantonale di Zurigo.

Tuttavia, Baumann si è detto chiaramente contrario a un aumento significativo delle prescrizioni in materia di capitale per le banche di rilevanza sistemica, tra cui la ZKB.