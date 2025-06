CEO Syngenta, l’obiettivo è tornare in borsa

Syngenta dovrebbe tornare prima o poi in borsa: parola del CEO del colosso agrochimico - svizzero, ma in mani cinesi - Jeff Rowe. "Quando sarà il momento giusto, presenteremo una nuova richiesta", ha affermato in un'intervista alla "NZZ am Sonntag".

(Keystone-ATS) Il gruppo, di proprietà del gigante statale cinese ChemChina, aveva pianificato di entrare alla borsa di Shanghai l’anno scorso. Tuttavia, ha poi ritirato la sua richiesta di quotazione all’ultimo momento.

Secondo Rowe non è ancora stata fissata una data precisa per ritentare l’operazione. “Attualmente ci stiamo concentrando sul miglioramento degli affari”, ha dichiarato il manager di passaporto statunitense, che guida Syngenta dal gennaio del 2024.

L’obiettivo di Rowe è che Syngenta diventi il gruppo agrochimico più redditizio al mondo, anche grazie a delle acquisizioni. Tuttavia, un ostacolo è rappresentato dal fatto che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha tagliato i fondi destinati all’amministrazione. Pertanto “ci vuole molto più tempo per ottenere l’approvazione di nuovi prodotti”, spiega, mentre in Paesi come l’Argentina o il Brasile le autorizzazioni vengono concesse più rapidamente.

Un tempo quotata alla borsa svizzera, Syngenta è stata rilevata nel 2017 da ChemChina per 43 miliardi di dollari, ma ha mantenuto la propria sede amministrativa a Basilea. La multinazionale conta circa 56’000 dipendenti in oltre 90 Paesi.