CEO Swisscom ha guadagnato nettamente di più nel 2025

Keystone-SDA

Il presidente della direzione di Swisscom Christoph Aeschlimann ha guadagnato sensibilmente di più nel 2025, malgrado il calo della redditività mostrato dalla sua azienda.

(Keystone-ATS) Il 49enne ha incassato 2,2 milioni di franchi, il 13% in più rispetto all’anno prima. Nella sua relazione annuale, Swisscom spiega l’aumento sulla base di studi comparativi condotti su società quotate alla borsa svizzera ed escluse dal settore farmaceutico e finanziario, ovvero ABB, Adecco, BKW, Geberit, Givaudan, Holcim, Kühne+Nagel, Lonza, Richemont, Schindler, SGS, Sika e Sonova. Da tali indagini è emerso che gli stipendi della direzione di Swisscom si collocavano nel quartile inferiore delle imprese comparabili interessate.

La valutazione del consiglio di amministrazione (Cda) ha tenuto conto anche dell’esperienza e dei risultati ottenuti da Aeschlimann, dell’inflazione e dell’andamento dei salari in Svizzera nello stesso periodo. Lo stipendio base fisso del CEO – che vanta un diploma in ingegneria conseguito al Politecnico federale di Zurigo e un MBA (Master of Business Administration) alla McGill University del Canada – è così passato da 882’000 a 915’000 franchi.

Considerata nel suo complesso, la retribuzione della direzione generale di Swisscom è stata pari a 7,2 milioni di franchi, contro i 10,5 milioni di franchi del 2024. Il calo riflette il passaggio del comitato esecutivo da nove a quattro membri a partire da aprile 2025.

La retribuzione del Cda è invece aumentata, passando da 2,4 a 2,6 milioni di franchi, con l’ampliamento dell’organo di vigilanza da nove a dieci amministratori. Il suo presidente, Michael Rechsteiner, ha ricevuto 627’000 franchi, un importo equivalente a quello del 2024.