Ceo Roche: “Accordo fra Berna e Washington a giorni, se non a ore”

Keystone-SDA

Un'intesa fra Berna e Washington nella controversia sulle barriere doganali è vicina: ne è convinto il presidente della direzione di Roche Thomas Schinecker.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il manager basa il suo ottimismo sullo stretto contatto che il colosso farmaceutico mantiene con le autorità elvetiche riguardo a questo tema.

“Credo che un accordo sia questione di giorni, se non di ore”, afferma il dirigente in dichiarazioni riportate dall’agenzia Awp. La Svizzera è attualmente in attesa di una reazione da parte degli Stati Uniti a una proposta che è stata presentata. Come si ricorderà anche l’industria farmaceutica ha un ruolo centrale nella vicenda: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha infatti più volte minacciato di imporre tariffe elevate sulle importazioni di medicinali.

Il 50enne dice di essere relativamente tranquillo: il gruppo potrebbe facilmente espandere ulteriormente le proprie capacità produttive negli Usa. “Negli ultimi mesi abbiamo anche ricostituito le nostre scorte negli Stati Uniti, quindi per il momento siamo ben posizionati”, conclude.