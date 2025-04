Ceo Raiffeisen e Swiss Life, 1 milione a uno e 3 all’altro nel 2024

Keystone-SDA

Più di un milione a uno, più di quattro milioni all'altro: sono i compensi ricevuti nel 2024 da Heinz Huber e Matthias Aellig, che in quell'esercizio erano presidenti delle direzioni rispettivamente della banca cooperativa Raiffeisen e dell'assicuratore Swiss Life.

(Keystone-ATS) A Huber – che ha lasciato le sue funzioni a metà dicembre: diventerà in luglio presidente della Banca Cantonale Grigione – sono andati 1,3 milioni di franchi, a fronte degli 1,5 milioni dell’anno prima, emerge dal rapporto annuale pubblicato oggi dall’istituto. In totale i sette membri della direzione hanno incassato 7,7 milioni. Al consiglio di amministrazione (Cda) sono andati 2 milioni, con la parte del leone (0,7 milioni) a beneficio del presidente Thomas Müller.

Il Ceo di Swiss Life Aellig è stato invece retribuito con 3,2 milioni di franchi: il manager ha assunto la funzione però solo in maggio, in precedenza era responsabile delle finanze. L’insieme della direzione si è vista attribuire 16,7 milioni di franchi, mentre per il Cda la remunerazione è stata di 3,6 milioni: il presidente Rolf Dörig ha trovato in busta paga 1,2 milioni, emerge dal documento annuale diffuso stamani dalla compagnia assicurativa.