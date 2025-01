Ceo Novartis incassa 19 milioni, tanto come 40 consiglieri federali

Dopo essere già raddoppiata nel 2023, la remunerazione del presidente della direzione di Novartis Vas Narasimhan continua ad aumentare a ritmi assai sostenuti.

(Keystone-ATS) Nel 2024 il manager ha visto lievitare i suoi compensi totali a 19,2 milioni di franchi, a fronte dei 16,2 milioni dell’anno precedente.

Stando al rapporto d’esercizio pubblicato oggi dal colosso farmaceutico lo stipendio di base è progredito solo di poco, passando da 1,8 milioni a 1,9 milioni. A salire significativamente sono invece state le componenti variabili: ad esempio i proventi del programma di remunerazioni a lungo termine sono balzati da 8,9 a 12,5 milioni. Un’evoluzione che l’impresa giustifica con le prestazioni: gli obiettivi sono infatti stati superati.

Per mettere in relazione il compenso di Narasimhan può essere osservato che è di 40 volte quello di un consigliere federale, oppure che un salariato medio in Svizzera deve lavorare 236 anni per arrivare alla stessa cifra (un ticinese di più: 286 anni). Se si vuole rimanere invece nell’ambito sanitario può essere rilevato che per pagare lo stipendio del manager 48enne di origine indiana e americana con studi a Chicago e ad Harvard sono necessari i premi medi di cassa malati degli abitanti di un intero comune, precisamente di 4225 persone.

La pioggia di milioni ha interessato peraltro l’intera direzione generale di Novartis: nel 2024 ai suoi membri sono andati 75,7 milioni, importo ampiamente superiore ai 63,5 milioni del 2023. Il gruppo aveva peraltro già annunciato l’anno scorso che avrebbe apportato degli aggiustamenti alla retribuzione del Ceo: all’epoca, era stato dichiarato che la prassi di remunerazione era nel quartile più basso rispetto ad altre aziende del settore sanitario.

Invariata a 3,8 milioni di franchi è invece rimasta la retribuzione del presidente del consiglio di amministrazione Jörg Reinhardt. All’insieme dei membri dell’organo di sorveglianza è stato corrisposto un totale di 8,6 milioni di franchi, anche in questo caso cifra che conferma quella dell’esercizio precedente.

Nel 2024 Novartis ha realizzato un fatturato di 50,3 miliardi, in crescita dell’11% rispetto all’anno prima (+12% a tassi di cambi costanti). L’utile netto è salito da 8,6 miliardi 11,9 miliardi.

In borsa sull’arco dell’anno l’azione Novartis ha guadagnato il 5%. Oggi a Zurigo l’azione della società è in netto rialzo (+3,6% a metà mattinata) perché i risultati dell’ultimo trimestre sono superiori alle aspettative degli analisti.