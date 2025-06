CEO di RUAG International André Wall si dimette

Keystone-SDA

Il presidente della direzione del gruppo tecnologico RUAG International e di Beyond Gravity André Wall ha annunciato le sue dimissioni a metà 2026, si legge in un comunicato diramato in serata dell'azienda.

(Keystone-ATS) Wall è stato alla guida di Ruag International per quattro anni e mezzo. Dimettendosi a metà dell’anno prossimo vuole garantire una transizione e un trasferimento di conoscenze senza problemi, viene affermato nella nota. Il Consiglio di amministrazione si è rammaricato della sua decisione.

Le dimissioni vengono motivate con la decisione del Consiglio federale, annunciata venerdì scorso, di mantenere Beyond Gravity – unità di RUAG International operante nel settore aerospaziale – di proprietà della Confederazione. Il governo auspicava da tempo privatizzare il fornitore aerospaziale, ma il parlamento lo aveva frenato.

Dal suo insediamento, Wall ha portato avanti la focalizzazione strategica dell’azienda per farla diventare un fornitore aerospaziale.