Ceo Amag: “c’è incertezza, molti rimandano acquisto auto”

Keystone-SDA

Il mercato dell'automobile svizzero è al momento caratterizzato da un clima di indecisione, con gli acquirenti che esitano a comprare una nuova vettura.

4 minuti

(Keystone-ATS) Lo afferma Helmut Ruhl, Ceo del colosso di importazione di veicoli Amag, che vorrebbe vedere più impegno in favore dell’auto elettrica.

“Nel 2024, per il quinto anno consecutivo, abbiamo registrato circa il 20% di immatricolazioni in meno rispetto alla media elvetica a lungo termine”, afferma il 56enne in un’intervista pubblicata oggi dalla Weltwoche. “Questo dimostra che al momento ci sono molti motivi di incertezza tra i clienti: e per questo parecchi rimandano l’acquisto di un’auto”.

“Possiamo anche essere un’isola felice in Svizzera, ma ciò non vale per il mercato automobilistico”, chiosa il professionista facendo riferimento a quanto avviene anche in altri paesi europei. “Ci stiamo rendendo conto che il passaggio ai nuovi sistemi di trazione è più lento del previsto. Per questo motivo riteniamo che sia necessario un grande sforzo se vogliamo che la trasformazione avvenga. Come Amag sosteniamo l’ambizione di decarbonizzare la mobilità e di operare a emissioni zero entro il 2040. Questo significa essenzialmente vendere solo veicoli elettrici e alimentarli con corrente a bassa emissione di CO2”.

“Il ramo della mobilità in Svizzera è responsabile del 24% delle emissioni”, prosegue il dirigente. “Il mondo ha deciso di intraprendere un percorso di riduzione del CO2. Abbiamo quindi un problema nell’industria automobilistica e ci siamo posti obiettivi corrispondenti come Amag. Quale sia il colore politico delle proposte non è così importante per me: siamo un’azienda orientata alle soluzioni e guardiamo anche a ciò che fanno i paesi all’avanguardia. La Norvegia, ad esempio, ha introdotto massicci incentivi finanziari per le auto elettriche; ma questa non è la strada della Svizzera”.

“Siamo sempre stati contrari al divieto dei motori a combustione, vogliamo l’apertura alla tecnologia e siamo favorevoli all’imprenditorialità”, argomenta il dirigente. “I politici dovrebbero fissare degli obiettivi e poi lasciare all’industria il compito di decidere quale sia la tecnologia giusta per raggiungerli. Per questo abbiamo anche un fondo per il clima con cui sosteniamo le giovani aziende più mature che sviluppano tecnologie o modelli di business per la decarbonizzazione della mobilità”.

I motivi principali che fanno tentennare in relazione all’auto elettrica sono prezzo di acquisto, autonomia troppo bassa, ricarica troppo lenta o assenza di infrastrutture di ricarica. “Non credo più che l’argomento dei costi sia valido se si guarda ai prezzi delle auto usate”, osserva il numero uno di Amag dal marzo 2021 . “E le attuali autonomie di 500 o 600 chilometri dovrebbero essere sufficienti per la stragrande maggioranza delle persone: il 60% non percorre mai più di 500 chilometri e in media ne fa solo 40 al giorno”.

“Negli ultimi anni si sono sviluppati molti pregiudizi”, insiste lo specialista. ” Non voglio convertire nessuno, i clienti devono sperimentare. Non appena guidano un’auto elettrica, capiscono cosa funziona e cosa c’è di diverso da un motore a combustione. Ecco perché con il nostro abbonamento Clyde offriamo il test drive più lungo della Svizzera: tre mesi a un prezzo interessante. Se si acquista un’auto in seguito, si ottiene il rimborso della metà del costo dell’abbonamento, anche se si compra un motore termico. Per noi è fondamentale provare le cose”, conclude.