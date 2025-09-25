La televisione svizzera per l’Italia

Centro ricerche congiunturali ETH cambia nome, ora è KOF Institute

Il Centro di ricerche congiunturali del Politecnico federale di Zurigo (KOF) cambia nome: d'ora in avanti si chiamerà KOF Institute.

(Keystone-ATS) “Ciò rende visibile all’esterno quello che si è sviluppato già da tempo: l’ampia gamma di temi economici che l’istituto copre oltre alla ricerca congiunturale”, si legge in un comunicato odierno. Ora si occupa anche di questione quali l’innovazione, la disuguaglianza o la ricerca sociale. Il cambio di denominazione risale a una decisione adottata dal Consiglio di direzione del Politecnico federale di Zurigo lo scorso primo aprile ed è stata comunicata oggi.

L’organismo è stato fondato nel 1938 con lo scopo di monitorare l’economia elvetica. Oggi l’istituto interroga regolarmente oltre 7000 aziende sulla situazione economica, sui loro piani e sulle aspettative. Quattro volte all’anno formula previsioni sull’andamento della congiuntura e fornisce dati utili alla politica e all’economia.

Quasi 75 persone lavorano a tempo pieno presso l’istituto. La struttura è diretta dal professore universitario olandese Jan-Egbert Sturm.

