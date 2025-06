Centro: Philipp Matthias Bregy nuovo presidente

Il consigliere nazionale vallesano Philipp Matthias Bregy è il nuovo presidente del Centro. I delegati lo hanno eletto oggi a Berna nel corso dell'assemblea del partito quale successore di Gerhard Pfister.

(Keystone-ATS) Il 46enne era l’unico candidato alla massima carica del partito. Avvocato e padre di due figli, Bregy è in Consiglio nazionale dal 2019, ed è capo del gruppo parlamentare del Centro alle Camere dalla metà del 2021.

Nel suo discorso di insediamento, Bregy ha dichiarato di voler proseguire sulla strada tracciata da Pfister e di voler portare il Centro ad essere una formazione ancora più costruttiva e solida. Ha poi aggiunto che la sua presidenza sarà “aperta, diretta e disponibile al dialogo”.

Nel suo discorso di commiato, Pfister ha da parte sua sottolineato l’importanza di aver un Centro politico forte, tanto più che anche in Svizzera la polarizzazione è in aumento. “Stiamo contrastando questo fenomeno con una politica di dialogo e di rispetto”, ha rilevato.

Omaggio a Pfister

A rendergli omaggio è salita sul palco l’ex consigliera federale Doris Leuthard, che lo ha definito “l’uomo giusto al momento giusto”. Pfister era stato eletto presidente dell’allora PPD nel 2016. La fusione con il PBD, per formare quello che è oggi il Centro, era avvenuta nel 2021. Secondo Leuthard, Pfister ha riallineato strategicamente il partito aprendolo a nuovi gruppi di elettori.

Sarà ricordato come il presidente che ha mostrato la necessaria lungimiranza strategica, la profondità intellettuale e il coraggio politico nel momento decisivo. Oggi il Centro è “un partito senza orientamento populista, ma con i piedi per terra, che punta alle soluzioni e non divisivo”, ha aggiunto l’ex ministra.