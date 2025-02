Centre Patronal: AVS per anni di contribuzione, non per età

Keystone-SDA Il Centre Patronal vuole modificare le condizioni per il diritto alla pensione completa: gli anni di contributi, cioè 44, dovrebbero sostituire l'età di riferimento. Per il 2° pilastro, intende migliorare le prestazioni sulla base di maggiori risparmi. 1 minuto (Keystone-ATS) Le proposte del Centre Patronal (CP), presentate oggi alla stampa a Berna, si basano sulla sua conoscenza pratica della materia, in particolare grazie alla gestione di un fondo AVS e di istituzioni di previdenza del 2° pilastro, si legge in un comunicato stampa. L’associazione padronale della Svizzera francese intende offrire il suo contributo dopo aver constatato che negli ultimi anni si sono tenute numerose votazioni senza trovare una soluzione veramente duratura sia per l’AVS che per la LPP, in modo che questi due pilastri continuino a garantire il famoso 60% dell’ultimo stipendio. A suo avviso il 1° pilastro è quello che richiede le misure più urgenti. Oltre al primato degli anni di contribuzione rispetto all’età, sarà necessario concordare anche un aumento misurato dell’IVA e delle trattenute sui salari.