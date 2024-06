Centinaia di attrezzi rubati dai cantieri della Svizzera tedesca

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La polizia ha arrestato sette uomini sospettati di aver rubato attrezzature per un valore di diverse centinaia di migliaia di franchi da cantieri nei cantoni di Turgovia, Argovia, San Gallo, Zurigo e Sciaffusa.

I furti sono avvenuti nei mesi di marzo e aprile, stando a un nota diramata oggi dalla polizia cantonale di Turgovia. I ladri hanno rubato diverse centinaia di utensili come trapani, seghe circolari, seghetti alternativi, avvitatori a batteria, strumenti di misura e smerigliatrici angolari di vari produttori.

Le indagini delle autorità turgoviesi hanno inizialmente portato all’arresto di tre uomini. In un secondo momento, altri tre sospetti sono stati arrestati dalla polizia cantonale di Zurigo durante un controllo dei veicoli. Un settimo indiziato è stato arrestato in collaborazione della polizia del Baden-Württemberg in Germania, secondo il comunicato.

Gli uomini fermati, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, provengono dalla Romania e si trovano ora in detenzione preventiva. Finora sono stati collegati a diverse decine di reati, ma le indagini sono ancora in corso.