Cechia: inasprite le norme su asilo e immigrazione

A partire da gennaio 2026 le norme in materia di asilo e immigrazione in Cechia saranno inasprite: il presidente Petr Pavel ha firmato la legge che modifica il monitoraggio degli spostamenti e del soggiorno dei richiedenti asilo e dei migranti.

(Keystone-ATS) Le nuove norme, rendo noto la radio ceca, mirano anche ad accelerare le procedure relative alla protezione internazionale e a limitarne l’abuso.

Secondo il testo, che si ispira al patto migratorio dell’Ue, le autorità potranno adottare un approccio più severo nei confronti degli stranieri in caso di ripetuti reati gravi. Modificate anche le norme relative all’arrivo dei profughi ucraini a causa della guerra. Lo Stato potrà continuare a respingere le richieste di protezione temporanea presentate dai rifugiati che già ne beneficiano o ne hanno già beneficiato in un altro paese dell’Ue.

