Cassis vuole continuare i negoziati con Washington

Keystone-SDA

Il consigliere federale Ignazio Cassis vuole continuare i colloqui commerciali con gli Stati Uniti, anche dopo l'imposizione di dazi del 39% sulle merci provenienti dalla Svizzera.

1 minuto

(Keystone-ATS) In un discorso pronunciato in occasione della Festa nazionale ha inoltre espresso rammarico per la decisione del presidente americano Donald Trump.

“Con grande dispiacere abbiamo dovuto apprendere questa notte la nuova decisione del presidente Trump”, ha affermato durante il suo discorso a Gersau (SZ). “Ma non ci scoraggeremo e continueremo a lottare per un accordo nell’interesse di entrambe le parti”.

Il ministro degli ha anche invitato a puntare sulla cooperazione nelle relazioni con altri paesi. “La forza della Svizzera non è mai stata la parola ad alta voce, ma la bussola silenziosa”, ha detto. A suo avviso si può arrivare a risultati migliori con la correttezza e il senso delle proporzioni che sbraitando. Malgrado la difficile situazione globale negli ultimi mesi il Consiglio federale ha concluso con successo diversi accordi con importanti partner commerciali, ha ricordato il 64enne.