Cassis riceve a Locarno il ministro degli Esteri del Regno Unito

Prima visita ufficiale in Svizzera del ministro degli Esteri del Regno Unito, David Lammy, che a margine del 78° Festival del film di Locarno, ha definito la Svizzera uno dei "partner più stretti e preziosi" della Gran Bretagna.

(Keystone-ATS) Come negli anni ’20, quando si tenne la Conferenza di pace di Locarno, anche questo periodo è caratterizzato da una “ricerca di chiarezza, forza e convinzione”, ha dichiarato Lammy al termine di un incontro bilaterale con il capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) Ignazio Cassis.

Ci troviamo in un’era “post-umana”, la società è in fase di ricostruzione, ha affermato il ministro del Regno Unito. “Se agiamo insieme, possiamo cambiare il corso del tempo”, ha aggiunto.

Giornata della diplomazia

L’incontro bilaterale si è tenuto nell’ambito della Giornata della diplomazia, organizzata ogni anni dal Locarno film festival. Quest’anno l’evento era incentrato sul centenario del Patto di Locarno: una serie di trattati e accordi negoziati proprio a Locarno sul finire del 1925 tra diversi stati europei il cui scopo era garantire – attraverso la cooperazione – la sicurezza collettiva in Europa alla fine della Prima guerra mondiale.

Il capo del DFAE Ignazio Cassis e il segretario di Stato britannico David Lammy hanno colto l’occasione per tematizzare gli sforzi congiunti di Svizzera e Regno Unito volti a promuovere la pace e la stabilità in Europa.

I due ministri degli esteri hanno anche fatto il punto delle relazioni tra i rispettivi Paesi, regolate, dal 2021, da nuovi accordi bilaterali nei settori del commercio, dei servizi finanziari, della migrazione, dei trasporti stradali e aerei, della cooperazione scientifica e delle assicurazioni, scrive in una nota il DFAE.

Sicurezza, presidenza OSCE e dazi

Si è discusso anche dell’influenza della scienza e della tecnologia sulla pace e la sicurezza in Europa, settori nei quali la Svizzera ha espresso la volontà di rafforzare la cooperazione diplomatica. Un altro tema affrontato approfonditamente durante il colloquio è stato la futura presidenza svizzera dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) nel 2026. Il Segretario di Stato Lammy ha assicurato che il Regno Unito sosterrà la Svizzera durante la sua presidenza di questo organismo.

Infine, tra le altre questioni affrontate dai due ministri figuravano i dazi statunitensi, le relazioni con l’Unione europea, la situazione in Medio Oriente – in particolare a Gaza – e la guerra in Ucraina.