Cassis presidente OSCE; attuale crisi rafforzerà organizzazione

Keystone-SDA

L'OSCE dovrebbe uscire rafforzata dall'attuale situazione di crisi. Al momento, il consenso, la capacità di agire e la fiducia nell'organizzazione sono profondamente scossi, ha affermato il nuovo presidente Ignazio Cassis oggi a Vienna.

(Keystone-ATS) “La guerra della Russia contro l’Ucraina ha fatto precipitare la nostra organizzazione nella crisi più grave della sua storia”, ha dichiarato il ministro degli affari esteri svizzero nel suo discorso di apertura davanti al Consiglio permanente. L’attuale crisi deve rafforzare l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e non marginalizzarla.

La priorità è chiara: non appena le circostanze lo consentiranno, l’organizzazione vorrebbe contribuire a una pace giusta e duratura in Ucraina. La Svizzera si impegnerà affinché l’OSCE sia riconosciuta come un attore utile e necessario, ha affermato Cassis.

Ora occorre intensificare i preparativi affinché l’OSCE sia pronta ad assumere un ruolo mirato, credibile e complementare in caso di distensione o cessate il fuoco tra l’Ucraina e la Russia, ha aggiunto.

L’OSCE non sarà però né una forza di pace né una soluzione miracolosa. Potrà fungere da piattaforma per il dialogo, da meccanismo a sostegno di un cessate il fuoco o da attore per una stabilizzazione mirata. Cassis ha inoltre chiesto l’immediato rilascio dei tre collaboratori dell’OSCE detenuti in Russia.

Affinché l’organizzazione abbia successo, ha però bisogno di un budget. È fondamentale raggiungerlo il più rapidamente possibile. Oltre al budget, l’OSCE ha bisogno anche di riforme. “Stiamo preparando proposte pragmatiche affinché l’OSCE possa adempiere al suo mandato”, ha affermato ancora Cassis.

All’inizio del 2026 la Svizzera ha assunto la presidenza dell’OSCE per la terza volta. L’Organizzazione ha l’obiettivo di garantire stabilità, pace e democrazia durature attraverso il dialogo politico. È considerata la più grande organizzazione regionale di sicurezza al mondo.