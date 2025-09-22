La televisione svizzera per l’Italia

Cassis insiste sulla protezione del personale umanitario

Keystone-SDA

La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter e il ministro degli esteri Ignazio Cassis partecipano oggi a New York all'80esima Assemblea generale delle Nazioni Unite. Cassis ha sottolineato l'importanza di proteggere gli operatori umanitari.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) “Negli oltre 120 conflitti armati che attualmente imperversano in tutto il mondo, si moltiplicano gli attacchi mirati contro le persone che dedicano la loro vita alla protezione dei più vulnerabili. Questo deve finire”, ha affermato il consigliere federale, che partecipa in particolare alla riunione ministeriale sulla protezione del personale umanitario.

Nel maggio 2024, durante una riunione del Consiglio di sicurezza dell’ONU, la Svizzera ha fatto approvare una risoluzione sulla protezione degli operatori umanitari.

Anch’ella presente a New York, Karin Keller-Sutter interverrà oggi in occasione di un vertice che segna il 30esimo anniversario della Dichiarazione di Pechino sulla parità di genere. Nel suo discorso sottolineerà che l’uguaglianza tra i sessi non è un obiettivo facoltativo, ma un diritto umano universale e un motore di sviluppo economico.

Considerate le crisi attuali, l’atmosfera sarà pesante durante l’80esima Assemblea generale delle Nazioni Unite. Molti partecipanti la percepiscono come una sessione di emergenza destinata a mettere in guardia contro il regresso, o addirittura, la perdita di qualsiasi ordine internazionale.

I due consiglieri federali vogliono anche sottolineare l’importanza di un ordine internazionale equo.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR