Cassis e Valtonen discutono di sicurezza in Europa

Keystone-SDA

Condividi

Il capo della diplomazia elvetica, Ignazio Cassis, ha ricevuto oggi la sua omologa finlandese Elina Valtonen per un pranzo di lavoro incentrato sulla sicurezza nel Vecchio continente e la situazione in Ucraina.

1 minuto

(Keystone-ATS) Si è anche discusso del ruolo dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), istanza presieduta quest’anno dalla Svizzera, nel caso in cui si giunga a una soluzione negoziata della guerra di Mosca contro Kiev.

L’incontro odierno si inserisce nel quadro del centenario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, spiega una nota odierna del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Cassis e Valtonen hanno elogiato l’eccellenza dei loro legami economici, scientifici e tecnologici, sottolineando in particolare la loro collaborazione nell’ambito dei 381 progetti del programma di ricerca dell’Ue, Orizzonte.

Di fronte alle minacce ibride e alle recenti violazioni dello spazio aereo europeo, i due ministri hanno discusso dell’architettura di sicurezza continentale e degli sforzi di pace in Ucraina.

Articoli più popolari