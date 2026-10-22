Cassis e Valtonen discutono di sicurezza in Europa
Il capo della diplomazia elvetica, Ignazio Cassis, ha ricevuto oggi la sua omologa finlandese Elina Valtonen per un pranzo di lavoro incentrato sulla sicurezza nel Vecchio continente e la situazione in Ucraina.
(Keystone-ATS) Si è anche discusso del ruolo dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), istanza presieduta quest’anno dalla Svizzera, nel caso in cui si giunga a una soluzione negoziata della guerra di Mosca contro Kiev.
L’incontro odierno si inserisce nel quadro del centenario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, spiega una nota odierna del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).
Cassis e Valtonen hanno elogiato l’eccellenza dei loro legami economici, scientifici e tecnologici, sottolineando in particolare la loro collaborazione nell’ambito dei 381 progetti del programma di ricerca dell’Ue, Orizzonte.
Di fronte alle minacce ibride e alle recenti violazioni dello spazio aereo europeo, i due ministri hanno discusso dell’architettura di sicurezza continentale e degli sforzi di pace in Ucraina.