Cassis chiede al ministro iraniano di proteggere la sua popolazione

Keystone-SDA

Il consigliere federale Ignazio Cassis ha chiesto al suo omologo iraniano Abbas Araghchi di proteggere la popolazione civile. Durante il loro incontro, questo pomeriggio a Ginevra, il capo del DFAE ha sottolineato l'importanza di rispettare le libertà fondamentali.

1 minuto

(Keystone-ATS) I due ministri “hanno riconosciuto di avere opinioni diverse” riguardo alle numerose vittime e agli arresti seguiti alla recente repressione delle manifestazioni in Iran, scrive il capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) sui social media. Almeno migliaia di persone sono state uccise durante le proteste contro il regime islamico.

Cassis ha invece accolto con favore i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran tenutisi martedì a Ginevra, facilitati dall’Oman. Si è detto soddisfatto in particolare per la possibilità di una nuova serie di colloqui tra Washington e Teheran, anche se non è stato ancora fatto alcun annuncio preciso su un prossimo incontro da parte dei responsabili dei due Stati.