Cassis atteso in Giordania, Iraq e Kuwait

Keystone-SDA

Il consigliere federale Ignazio Cassis si recherà in visita ufficiale in Giordania, Iraq e Kuwait da domani a sabato.

(Keystone-ATS) Il viaggio, al quale sarà presente anche la presidente del Consiglio nazionale Maja Riniker, ha lo scopo di approfondire le relazioni bilaterali, creare nuove prospettive di cooperazione e favorire il dialogo sugli sviluppi nella regione.

La trasferta diplomatica avviene sullo sfondo del fragile cessate il fuoco in vigore nella Striscia di Gaza dopo la firma da parte di Israele e Hamas alla prima fase del piano di pace proposto dal presidente americano Donald Trump, riguardo al quale Berna non è stata coinvolta. Oggi pure il vicepresidente statunitense J.D. Vance arriverà nella regione, raggiungendo l’inviato speciale Steve Witkoff e il genero del tycoon Jared Kushner.

La prima tappa di Cassis sarà domani la capitale giordana Amman, indica in una nota il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Durante un incontro con il suo omologo locale Ayman Safadi, il ministro degli esteri parlerà di politica di sicurezza e del ruolo della Giordania per la stabilità in Medio Oriente.

Il giorno dopo, il ticinese sarà ricevuto in Iraq. A Baghdad, sono in agenda colloqui con il ministro degli esteri Fuad Hussein, ma anche una visita di cortesia al primo ministro Mohammed Shia’ Al-Sudani.

Oltre che sui rapporti bilaterali e sulla situazione geopolitica nell’area, contraddistinta in particolare dalle tensioni fra Israele e Iran, si discuterà dei crescenti incarichi in qualità di mediatore dell’Iraq. Nel corso del suo soggiorno in quest’ultimo paese, il capo del DFAE inaugurerà l’ambasciata svizzera, recentemente riaperta a Baghdad dopo 33 anni di assenza. Avrà inoltre uno scambio con rappresentanti del mondo economico, tra cui imprese elvetiche attive sul posto.

Infine, Cassis è atteso alla fine della settimana in Kuwait, dove avrà dei faccia a faccia con il ministro degli affari esteri Abdullah Ali Al-Yahya e con lo sceicco Nasser Al-Sabah. Le discussioni verteranno tra le altre cose sulla cooperazione congiunta nel quadro della Global Alliance for the Missing, l’alleanza mondiale per le persone scomparse formata da un gruppo di Stati fra cui Svizzera e Kuwait appunto. Il consigliere federale inoltre inaugurerà ufficialmente il nuovo edificio dell’ambasciata elvetica.