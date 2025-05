Cassis a Hong Kong per forum mediazione

Keystone-SDA

Il prossimo 30 maggio il consigliere federale Ignazio Cassis sarà a Hong Kong per un forum sulla mediazione che riunirà una sessantina di Paesi.

2 minuti

(Keystone-ATS) L’incontro, si legge in un comunicato odierno del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), coincide con l’istituzione, da parte della Cina, dell’Organizzazione internazionale per la mediazione. Il viaggio del ticinese si svolge su invito del ministro degli affari esteri cinese Wang Yi.

La nuova organizzazione ha sede appunto a Hong Kong. Riconoscendo la reputazione e l’esperienza della Svizzera in materia di buoni uffici e mediazione, la Cina ha invitato la Confederazione a presentare il suo approccio sul tema della mediazione in occasione del succitato forum.

Il numero crescente di conflitti – viene evidenziato nella nota del DFAE – rafforza l’importanza della mediazione e dei buoni uffici come strumenti diplomatici. La Svizzera, conosciuta per la sua esperienza in questo campo, ne segue attentamente gli sviluppi a livello globale.

L’Organizzazione internazionale per la mediazione è una realtà intergovernativa indipendente che si propone di risolvere le controversie internazionali attraverso la mediazione. La Svizzera non figura tra gli Stati firmatari dell’atto costitutivo della nuova istituzione.

A margine del forum è previsto un incontro tra Cassis e Wang Yi per proseguire le discussioni ad alto livello tra i due Paesi nell’anno del 75esimo anniversario delle relazioni bilaterali. Il capo del DFAE incontrerà anche il rappresentante esecutivo delle autorità cinesi a Hong Kong, John Lee.