La televisione svizzera per l’Italia

Casse pensioni: in agosto rendimento positivo

Keystone-SDA

Agosto positivo per le casse pensioni svizzere: stando a un'analisi periodica di UBS il rendimento medio, al netto delle spese, si è attestato allo 0,8%.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Per quanto riguarda le singole classi di investimento, sul risultato hanno influito in particolare le azioni svizzere (+2,0%) ed estere (+1,2%), nonché – in misura minore – le obbligazioni svizzere (+0,3%), mentre quelle estere (0,0%) hanno marciato sul posto, emerge dalle tabelle pubblicate oggi dall’istituto. È pure avanzato il comparto degli immobili (+0,1% gli investimenti diretti, +0,4% quelli indiretti). Nel periodo in rassegna l’istituto di previdenza più ispirato ha conseguito un rendimento dell’1,6%, quello meno accorto (o fortunato) dello 0,1%.

Dall’inizio dell’anno la performance è del 2,7%. Se si prende come riferimento il periodo intercorso dal 2006 – l’anno in cui UBS ha cominciato a fare i calcoli in questo campo – il rendimento medio annuo delle casse pensioni è stato del 3,4%. Nel 2024 l’indicatore si è attestato al +7,7% e nel 2023 al +5,0%, dopo un 2022 da dimenticare (-9,6%).

Gli esperti di UBS si dicono cautamente ottimisti riguardo all’andamento dei mercati globali. “Sebbene i mercati azionari siano attualmente privi di impulsi immediati e le valutazioni si attestino nella fascia alta dell’intervallo recente, si vedono pochi segnali di un’esagerazione diffusa”, affermano gli specialisti.

“La forte crescita degli utili continua a sostenere le valutazioni e l’atteso allentamento della politica monetaria da parte della Federal Reserve in settembre dovrebbe fornire un ulteriore sostegno. Una certa volatilità a breve termine potrebbe però essere causata dai negoziati in corso sui dazi, dalle tensioni geopolitiche e da dati economici più deboli”, mettono in guardia i professionisti della società guidata da Sergio Ermotti.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR