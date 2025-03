Casse pensioni: anche in febbraio rendimento positivo

L'anno è partito bene per le casse pensioni svizzere: stando a un'analisi periodica di UBS il rendimento medio, al netto delle spese, si è attestato in febbraio allo 0,3%, dopo un gennaio già positivo.

(Keystone-ATS) Per quanto riguarda le singole classi di investimento, sul risultato hanno influito in particolare le azioni svizzere (+2,1%), le obbligazioni estere (+0,9%), nonché in misura minore gli immobili (+0,2%), mentre le obbligazioni elvetiche (-0,1%) hanno marciato praticamente sul posto; hanno invece funto da freno le azioni estere (-1,0%). Nel periodo in rassegna l’istituto di previdenza più ispirato ha conseguito un rendimento del +1,3%, quello meno accorto (o fortunato) -0,3%.

“In febbraio i mercati finanziari hanno dovuto affrontare diversi venti contrari, tra cui le continue minacce di dazi dell’amministrazione Trump, le preoccupazioni per le prospettive dell’intelligenza artificiale, i timori di stagflazione e le continue tensioni geopolitiche”, commentano gli esperti di UBS. In questo contesto, le azioni a livello mondiale si sono indebolite: ma allo stesso tempo i titoli di stato di alta qualità hanno registrato una buona performance in un clima di avversione al rischio.

Gli esperti di UBS ritengono che gli investitori debbano prepararsi a mercati finanziari volatili, caratterizzati dall’incertezza politica legata a una politica commerciale statunitense più aggressiva. In un simile contesto, la diversificazione del portafoglio attraverso obbligazioni di alta qualità, oro e investimenti alternativi rimane fondamentale. Nel complesso però si prevede un miglioramento della fiducia del mercato, poiché il potenziale dell’intelligenza artificiale rimane intatto, il che fa prevedere uno sviluppo positivo del corso delle azioni. Inoltre in Europa vi sono diversi settori che potrebbero beneficiare dell’esito delle elezioni tedesche.

Dall’inizio dell’anno il rendimento delle casse pensioni è dell’1,9%. Se si prende come riferimento il periodo intercorso dal 2006 – l’anno in cui UBS ha cominciato a fare i calcoli in questo campo – la performance media annua delle casse pensioni è stata del 3,4%. Nel 2024 il rendimento si è attestato al +7,7% e nel 2023 al 5,0%, dopo un 2022 da dimenticare (-9,6%).