Casse pensioni: a bilancio 1129 miliardi, risultato 2023 positivo

Keystone-SDA

La somma di bilancio delle 1320 casse pensioni svizzere ha raggiunto a fine 2023 l'importo di 1129 miliardi di franchi. L'anno si è chiuso con un risultato positivo di 54 miliardi, a fronte dei 105 miliardi di perdita del 2022.

(Keystone-ATS) Stando ai dati definitivi sul tema pubblicati oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST) le riserve di fluttuazione di valore sono salite da 65 a 94 miliardi, una cifra comunque ancora molto inferiore ai 145 miliardi di franchi del 2021.

Circa 2,1 milioni di donne e 2,7 milioni di uomini hanno versato l’anno scorso un totale di 23 miliardi di franchi nella previdenza professionale. I datori di lavoro hanno contribuito con 33 miliardi.

I prelievi di capitale sono aumentati in modo significativo: hanno raggiunto 15 miliardi, 2 miliardi in più rispetto al 2022. Sono state versate rendite di vecchiaia per un totale di 26 miliardi, rispetto ai 25 miliardi dell’anno precedente.