Casse malattia e inflazione maggiori preoccupazioni delle famiglie

Keystone-SDA

I premi dell'assicurazione malattia e l'aumento dei prezzi sono le principali preoccupazioni delle famiglie in Svizzera. Più di una famiglia su due riesce a malapena a coprire le proprie spese o non ci riesce affatto.

(Keystone-ATS) I premi delle casse malattia sono una preoccupazione importante per il 49% delle famiglie. Seguono l’aumento dei prezzi (37%), la salute (26%) e il costo degli alloggi (25%), stando al Barometro svizzero delle famiglie 2026 pubblicato oggi da Pro Familia Svizzera e dall’assicurazione sulla vita Pax.

Come arrivare alla fine del mese è del resto un argomento che preoccupa più della metà delle famiglie: il 46% di esse dichiara che “il proprio reddito è appena sufficiente” e il 7% che “non è sufficiente”, scrive in una nota Pro Familia. In particolare, il tasso di chi considera il reddito “appena sufficiente” sale al 53% fra le famiglie con bambini piccoli (0-3 anni) e si riduce al 40% quando i figli hanno più di 24 anni.

Difficoltà a risparmiare

La capacità delle famiglie di risparmiare non registra variazioni significative rispetto agli ultimi anni: il 19% riesce a mettere da parte fino a 250 franchi al mese, il 18% fino a 500 franchi. La percentuale cala al 6% per i risparmi oltre i 1000 franchi, mentre il 29% delle famiglie dichiara di non riuscire a risparmiare nulla.

Nonostante le potenziali difficoltà finanziarie, la grande maggioranza delle famiglie si sente in parte (51%) o completamente (40%) a proprio agio nell’educare i propri figli alla gestione di un budget.

Questo ruolo è distribuito in modo abbastanza equo tra madre e padre, ma si osservano differenze tra le classi di reddito: le madri dominano chiaramente nelle famiglie modeste, mentre i padri prendono il sopravvento nelle famiglie con redditi elevati.

Soddisfazione e pessimismo

La metà delle famiglie (49%) è favorevole sia a una migliore protezione dei bambini dalle reti sociali sia al divieto di utilizzare i cellulari a scuola. La stragrande maggioranza delle famiglie (87%) dice comunque di sentirsi in gran parte o completamente a proprio agio e in grado di accompagnare i propri figli nell’affrontare le problematiche legate al mondo digitale.

Quasi otto persone su dieci (79%) sono soddisfatte della loro vita familiare. Allo stesso tempo però il 76% degli intervistati si dichiara pessimista riguardo al futuro della situazione delle famiglie in Svizzera.

Il sondaggio si basa sulle risposte date da 2036 famiglie di tutta la Svizzera in interviste online effettuate fra il 10 e il 17 novembre 2025. L’indagine è giunta alla quarta edizione.