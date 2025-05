Caso di dengue nel Comasco, ‘non consumate i prodotti dell’orto’

Allarme sanitario a Capiago Intimiano, Comune della provincia di Como, per un caso di dengue.

(Keystone-ATS) L’allarme – di cui dà conto il quotidiano La Provincia nell’edizione odierna – è scattato ieri dopo che un residente di ritorno da un viaggio all’estero ha accusato i malori tipici della malattia ed è stato ricoverato in sorveglianza sanitaria all’ospedale Sant’Anna.

In via precauzionale il Comune ha avviato un trattamento straordinario per l’eliminazione di eventuali zanzare tigre, potenziali vettori della malattia. Fino a lunedì l’invito per i residenti è di tenere le finestre chiuse, gli animali domestici in casa e di astenersi dal consumare i prodotti del proprio orto.