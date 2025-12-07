Casi di tubercolosi in aumento in Svizzera

Keystone-SDA

I casi di tubercolosi sono in aumento in Svizzera, in particolare a causa dell'arrivo di persone provenienti da regioni del mondo in cui la malattia è più diffusa, ha indicato l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) a Keystone-ATS.

1 minuto

(Keystone-ATS) Dall’inizio dell’anno sono stati segnalati 475 casi, contro i 376 e i 375 dello stesso periodo dei due anni passati, ciò che rappresenta un aumento del 26% per l’anno in corso. Va detto che l’incremento non riguarda le persone nate in Svizzera.

L’UFSP aveva già rilevato un aumento dei casi di tubercolosi nel 2023. Ad essere particolarmente colpiti sono i giovani immigrati. Tra la popolazione nata nella Confederazione, sono soprattutto gli anziani ad essere malati, ha osservato l’UFSP. Molti di loro hanno contratto la tubercolosi da giovani, quando era molto più diffusa in Svizzera.

La tubercolosi è causata da un batterio, il Mycobacterium tuberculosis. Si trasmette per via aerea, quando il malato tossisce e diffonde nell’aria piccole goccioline contenenti gli agenti infettivi, che vengono poi respirati da altri individui sani. Per essere contagiati, una persona deve rimanere nella stessa stanza del malato per diverse ore.

Esiste un vaccino, ma non è disponibile in Svizzera. Secondo l’UFSP, la tubercolosi può essere curata molto bene con l’assunzione di antibiotici speciali per diversi mesi. Se non viene trattata, la malattia spesso si conclude con la morte.