Casa unifamiliare? Boom di inserzioni, ma la domanda è sempre alta

Keystone-SDA

3 minuti

(Keystone-ATS) Voglia di villa o perlomeno di villetta? La domanda in Svizzera non solo tiene, ma è addirittura aumentata.

Lo dice un’analisi pubblicata oggi dal portale immobiliare ImmoScout24 in collaborazione con l’Associazione svizzera dei proprietari fondiari (APF) e lo Swiss Real Estate Institute, una fondazione della Scuola universitaria professionale di economia di Zurigo (HWZ) e dell’Associazione svizzera dell’economia immobiliare (SVIT).

Nello spazio di un anno, fra inizio luglio 2023 e fine giugno 2024, sono state messe in vendita 75’000 case unifamiliari, il 36% in più dei dodici mesi precedenti, un incremento in accelerazione rispetto al +10% registrato l’anno prima. Malgrado questo boom dell’offerta – dovuto secondo gli analisti alla stabilizzazione degli interessi ipotecari – la durata media delle inserzioni è salita solo del 13% (da 67 a 76 giorni).

Questo dimostra che il desiderio di possedere le proprie quattro mura rimane inalterato, anche in un paese come la Svizzera caratterizzato da un’elevata quota di inquilini, commenta in un comunicato Waeber, direttore di SMG Swiss Marketplace Group, entità che riunisce diversi portali, fra cui ImmoScout24.

Il fatto che la crescita dei prezzi sia recentemente rallentata, malgrado il calo dell’attività edilizia residenziale e il persistere di una domanda elevata, è incoraggiante per i potenziali acquirenti di case, soprattutto per quelli più giovani, commenta da parte sua Markus Meier, direttore di APF, a sua volta citato nel documento per la stampa.

Le differenze regionali rimangono peraltro importanti. A Zurigo la durata media di un’inserzione è di 51 giorni, mentre all’altro capo della classifica si trova il Ticino, con 145 giorni. I Grigioni sono inseriti nella Svizzera orientale, che mette a referto 66 giorni. Tutte le regioni elvetiche mostrano comunque una crescita del numero di immobili offerti.

Secondo Peter Ilg, direttore dello Swiss Real Estate Institute, non cessa di stupire la solidità della domanda di case unifamiliari nella Confederazione. “Negli ultimi anni abbiamo assistito inizialmente a un notevole aumento dei prezzi; successivamente sono intervenuti forti progressioni dei tassi d’interesse, ora seguiti da tassi nuovamente più bassi e da una significativa espansione dell’offerta”, ricorda l’esperto, pure lui citato nella nota informativa. Tutto questo non è riuscito a frenare la domanda: le case unifamiliari continuano a essere vendute in media in sei-otto settimane in Svizzera. “Questa è una notizia particolarmente positiva per i proprietari che sono disposti a vendere, ma anche per coloro che stanno ancora cercando di acquistare e che quindi hanno i mezzi finanziari necessari per farlo”, conclude lo specialista.