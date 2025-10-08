Casa editrice Gb ritira libro che collega Melania e Epstein

(Keystone-ATS) HarperCollins UK rimuove da una biografia non autorizzata del principe Andrea affermazioni “non verificate” secondo cui il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein avrebbe “facilitato” il primo incontro tra Donald Trump e la futura First Lady.

HarperCollins è la terza azienda dei media a scusarsi con Melania e a rimuovere contenuti collegati a questa accusa. “Il vero racconto di come la First Lady ha conosciuto il presidente è contenuto nel suo libro bestseller Melania”, ha aggiunto un portavoce della moglie di Trump. Nel memoir si afferma che Melania conobbe il futuro marito a una festa a New York nel 1998 e che gli fu presentata da un’altra persona, non da Epstein.

“HarperCollins UK ha recentemente pubblicato un libro di Andrew Lownie intitolato ‘Entitled: The Rise and Fall of the House of York’. D’accordo con l’autore abbiamo rimosso i passaggi che facevano riferimento a dichiarazioni non verificate sulla First Lady degli Stati Uniti Melania Trump”, si legge in una nota diffusa da HarperCollins e poi condivisa da Melania su X: “Le copie del libro che contengono quei riferimenti verranno definitivamente ritirate dalla distribuzione. HarperCollins UK si scusa con la First Lady”.

Gli sforzi dei legali di Melania di ottenere ritrattazioni e scuse su un suo presunto collegamento con Epstein, arrivano mentre l’amministrazione di suo marito sta resistendo alle pressioni per pubblicare integralmente i dossier dell’Fbi sul finanziere la cui morte in carcere nel 2019 fu ufficialmente considerata un suicidio. Altre ritrattazioni sono arrivate in luglio dal Daily Beast, che aveva pubblicato un articolo del biografo di Trump Michael Wolff e un podcast condotto dallo stratega democratico James Carville.