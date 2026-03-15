Casa Bianca progetta nuovo ingresso interrato per i visitatori

Keystone-SDA

La Casa Bianca lavora al progetto di costruzione di un edificio di circa 3.000 mq sotto il vicino Sherman Park, al fine di poter effettuare i controlli di sicurezza sui visitatori che accedono al complesso per tour ed eventi.

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(Keystone-ATS) È quanto è emerso dai piani pubblicati dalla National Capital Planning Commission (Ncpc), secondo cui i progetti prevedono che i visitatori accedano alla struttura di sicurezza tramite una rampa situata all’angolo di sudest, nei pressi del Dipartimento del Tesoro.

Secondo un ordine del giorno provvisorio, i progetti saranno presentati in via ufficiale alla prossima riunione della Ncpc del 2 aprile: nella stessa occasione, la Commissione è chiamata a decidere se approvare i piani relativi al progetto della grande Sala da ballo, dopo averne rinviato la votazione all’inizio del mese.

Un nuovo edificio, sulla East Executive Avenue, fungerà sia da ingresso per il personale accreditato e per gli appaltatori, sia da uscita per coloro che lasciano il complesso. I piani indicano che la Casa Bianca spera di avviare i lavori entro fine anno, rendendo la struttura operativa per luglio del 2028: un periodo che coincide con il previsto completamento della Ballroom nell’Ala Est.

La statua in bronzo del generale William Tecumseh Sherman, comandante dell’Esercito dell’Unione, resterà “protetta” al centro del parco, come specificato nella documentazione presentata. Il monumento fu inaugurato nell’ottobre del 1903 dall’ex presidente Teddy Roosevelt.

Nel corso del suo secondo mandato, Trump ha già promosso importanti interventi di ristrutturazione all’interno del complesso della Casa Bianca, tra cui la pavimentazione del Rose Garden, e ne sta sostenendo altri che altererebbero drasticamente l’aspetto storico della White House.