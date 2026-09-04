Casa Bianca lancia 5 videogame online in chiave Maga

Keystone-SDA

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La Casa Bianca ha lanciato sul suo sito web Arcade una collezione di cinque videogame classici online a bassa risoluzione, rivisitati in chiave Maga: i giocatori possono espellere migranti e costruire un muro di confine.

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(Keystone-ATS) Tutto è insomma nel segno della promozione dell’agenda cara al presidente Donald Trump.

Uno dei giochi, intitolato “Rio Run”, è una versione adattata del classico “Snake”: il protagonista della versione digitale di Tom Homan, lo zar Usa per la sicurezza dei confini, insegue i migranti di diverse etnie lungo il Rio Grande, al confine con il Messico. Un altro titolo, ispirato al celebre “Tetris”, è “Build the Wall” (Costruisci il muro). “Proteggi il confine dall’orda in arrivo”, secondo le istruzioni.

In “Supply Line”, che ricorda “Tapper”, il cibo scorre su una catena di montaggio e bisogna scartare i prodotti che non soddisfano gli standard di “Make America Healthy Again” (‘Maha’). In “Flappy Bill”, un’aquila trasporta una banconota sopra il National Mall. In “Trump Savings Tycoon”, l’obiettivo è raccogliere denaro per “riempire i conti Trump dei propri figli”, il piano di risparmio dell’amministrazione che offre 1.000 dollari a ogni bambino nato durante il mandato di Trump del 2025-28.

L’account X della Casa Bianca ha pubblicato un video con il logo Maga (Make America Great Again), realizzato graficamente richiamando quello della casa produttrice di videogiochi Sega. “Non smettiamo mai di vincere. Costruisci il muro. Espelli. Riempi un Trump Account”, recita il messaggio.

Trump ha condotto la campagna elettorale promettendo di espellere milioni di migranti irregolari e, dal suo ritorno al potere, ha adottato diverse misure allo scopo di accelerare le espulsioni e ridurre gli attraversamenti illegali alle frontiere.