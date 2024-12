Casa Bianca, repubblicani pronti a shutdown su ordine Trump

La Casa Bianca attacca la marcia indietro dei repubblicani dopo l'accordo bipartisan per evitare lo shutdown.

(Keystone-ATS) “I repubblicani – si legge in una nota della portavoce Karine Jean-Pierre – devono smetterla di fare politica con questo accordo bipartisan o danneggeranno gli americani lavoratori e creeranno instabilità in tutto il Paese. Il presidente eletto Trump e il suo vice Vance hanno ordinato ai repubblicani di chiudere le attività del governo e loro stanno minacciando di fare proprio questo, mentre minano le comunità che si stanno riprendendo dai disastri, gli agricoltori e gli allevatori e i centri sanitari della comunità”.

“Innescare una chiusura dannosa del governo – prosegue – danneggerebbe le famiglie che si riuniscono per incontrare i propri cari e metterebbe a repentaglio i servizi di base su cui gli americani, dai veterani ai beneficiari della previdenza sociale, fanno affidamento. Un accordo è un accordo. I repubblicani dovrebbero mantenere la parola data”.

Trump ha in precedenza bocciato l’accordo bipartisan al Congresso che stanzia oltre 100 miliardi di dollari per i disastri naturali e gli agricoltori nel disegno di legge per evitare lo shutdown venerdì. Suggerendo in particolare che le concessioni ai democratici sono “un tradimento del nostro Paese”, il presidente eletto ha affermato in una dichiarazione congiunta con il suo vice J.D. Vance che “i repubblicani devono diventare intelligenti e duri. Se i democratici minacciano di chiudere il governo a meno che non diamo loro tutto ciò che vogliono, allora bisogna scoprire il loro bluff”.

Prima di lui, Elon Musk aveva martellato su X contro il provvedimento.