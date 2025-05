Casa Bianca, intesa con la Cina è una vittoria per gli Usa

Keystone-SDA

L'accordo con la Cina "è una vittoria per gli Stati Uniti e dimostra l'incomparabile competenza del presidente Trump nel garantire accordi che portano vantaggi al popolo americano".

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo afferma la Casa Bianca, sottolineando che “per troppo tempo le ingiuste pratiche commerciali e l’elevato deficit commerciale americano con la Cina hanno spinto all’estero i posti di lavoro americani e hanno causato un declino del settore manifatturiero”.

“A differenza delle precedenti amministrazioni, il presidente Trump ha adottato una posizione dura e intransigente nei confronti della Cina per proteggere gli interessi americani e fermare le pratiche commerciali sleali”, ha detto la Casa Bianca. L’accordo raggiunto punta ad affrontare gli “squilibri” commerciali per portare “benefici reali e duraturi ai lavoratori americani, agli agricoltori e alle aziende”, ha messo in evidenza la Casa Bianca.