Casa Bianca, esenzioni di un anno a Ungheria su petrolio

Keystone-SDA

Gli Stati Uniti hanno concesso all'Ungheria un'esenzione di un anno dalle sanzioni sul petrolio russo. Lo riferisce la Casa Bianca.

(Keystone-ATS) La dichiarazione è arrivata da funzionario dell’amministrazione Usa dopo i colloqui tra il presidente americano Donald Trump e il primo ministro ungherese Viktor Orban. Nel frattempo, Budapest si è impegnata ad acquistare gas naturale liquefatto Usa per un valore di circa 600 milioni di dollari, ha aggiunto il funzionario americano.

Stati uniti e Ungheria hanno inoltre firmato un memorandum d’intesa per favorire la cooperazione nel settore dell’energia nucleare civile, con Budapest che prevede di sostenere la costruzione di fino a dieci piccoli reattori modulari (SMR) per un valore potenziale fino a 20 miliardi di dollari, secondo quanto ha reso noto il Dipartimento di Stato americano.

“L’Ungheria e gli Stati uniti hanno firmato un memorandum d’intesa sull’energia nucleare: il documento segna l’intenzione di avviare negoziati per facilitare la cooperazione nell’industria nucleare civile, inclusi i piccoli reattori modulari e lo stoccaggio del combustibile esaurito”, si legge nella nota. “L’Ungheria ha indicato l’intenzione di sostenere la costruzione di fino a dieci SMR per un valore potenziale fino a 20 miliardi di dollari”.

Secondo il comunicato, Washington e Budapest uniranno poi gli sforzi per rendere la capitale ungherese un punto di riferimento nel nascente mercato dell’Europa centrale per i reattori modulari.

Nel corso della sua visita a Washington, il primo ministro ungherese Viktor Orban ha anche annunciato un accordo con la società statunitense Westinghouse per la fornitura di combustibile nucleare al reattore di Paks I, del valore di circa 114 milioni di dollari.