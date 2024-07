Cartier avrà un nuovo direttore, è un manager francese

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Cartier avrà presto un nuovo direttore generale: a partire da settembre la filiale del colosso del lusso Richemont sarà diretta da Louis Ferla.

Succede a Cyrille Vigneron, che dopo otto anni alla testa del prestigioso marchio di gioielli e orologi andrà a presiedere la fondazione Cartier Culture & Philanthropy.

Ferla è attualmente numero uno di un’altra unità di Richemont, il fabbricante di orologi Vacheron Constantin, indica il gruppo ginevrino in un comunicato odierno. Il dirigente è attivo per Richemont sin dal 2001.

“Sono lieto che Louis abbia accettato di assumere il ruolo di vertice di Cartier”, afferma Johann Rupert, presidente del consiglio di amministrazione del conglomerato, citato in un comunicato odierno. “Si è guadagnato l’ammirazione e il rispetto dei suoi colleghi di tutto il gruppo e del settore in generale per aver brillantemente posizionato Vacheron Constantin all’apice dell’alta orologeria. La sua esperienza e le sue qualità di leadership si riveleranno preziose per il successo a lungo termine di Cartier”, prosegue l’azionista principale del gruppo peraltro quotato in borsa.

La società Cartier è stata fondata a Parigi nel 1847. Fa parte del gruppo Richemont dal 1997.