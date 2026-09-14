Cartelle elettronica e accordo Mercosur in agenda

Keystone-SDA

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Prende il via oggi pomeriggio la sessione autunnale delle Camere federali. Due gli argomenti principali in agenda: al Consiglio nazionale si parlerà della nuova cartella elettronica del paziente, mentre agli Stati è di scena l'accordo di libero scambio col Mercosur.

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(Keystone-ATS) Non è la prima volta che il parlamento deve esaminare il dossier della cartella clinica elettronica del paziente. Il tema verrà ripreso da zero, tenuto conto dei problemi emersi con l’attuale strumento. La futura cartella dovrebbe essere gestita da un’unica comunità incaricata dai Cantoni allo scopo di garantirne una rapida introduzione e facilitarne la gestione.

Con questa decisione, la commissione preparatoria ha tenuto conto delle critiche contro l’attuale cartella, che è strutturata in modo decentralizzato e nella quale si osserva ora un forte consolidamento delle diverse comunità di riferimento in competizione tra loro. La cartella sanitaria elettronica dovrebbe sostituire entro il 2030 l’attuale cartella informatizzata del paziente).

Il Consiglio degli Stati si occuperà invece dell’accordo di libero scambio col Mercosur, ossia con gli Stati di Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Lo scorso giugno, l’intesa era stata respinta lo dal Nazionale per 96 voti a 86 e 9 astenuti. Questa volta, però, questo dossier ha più possibilità di essere accolto dalla camera dei Cantoni.

La commissione preparatoria, su pressione degli ambienti legati all’agricoltura e degli ecologisti, propone infatti al Consiglio federale di stanziare per il periodo 2028-2033 ulteriori 517 milioni di franchi per rafforzare la competitività delle aziende agricole.

Parimenti auspica che l’esecutivo garantisca un monitoraggio degli effetti dell’intesa sui contadini e sugli altri settori economici, coinvolgendo periodicamente le commissioni parlamentari competenti e gli ambienti interessati e presentando un rapporto al Parlamento cinque anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo.