Caroline Kennedy termina incarico da ambasciatrice in Australia

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Caroline Kennedy, ambasciatrice Usa in Australia e figlia del presidente John Fitzgerald Kennedy, si prepara a lasciare l’incarico a Canberra sia che sia Kamala Harris o Donald Trump a vincere le elezioni di novembre.

Kennedy aveva assunto l’incarico nel luglio 2022 e negli ambienti diplomatici si prevede concluderà l’incarico entro l’inaugurazione presidenziale il 20 gennaio.

In precedenza Caroline Kennedy aveva servito come ambasciatrice Usa in Giappone sotto Barack Obama dal 2013 al 2017.