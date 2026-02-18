Carnevale di San Paolo, vince il titolo 2026 la “Mocidade Alegre”

Keystone-SDA

La Mocidade Alegre, scuola di samba storica apprezzata per tradizione ed eccellenza artistica, ha vinto il Carnevale 2026 di San Paolo conquistando il suo 13° titolo, al termine di una sfida combattutissima decisa soltanto all'ultima votazione.

(Keystone-ATS) La proclamazione è arrivata al termine dello scrutinio delle giurie, concluso in serata, con la Mocidade che ha totalizzato 269,8 punti, superando di misura i Gaviões da Fiel (269,7), fondata nel 1975 dai tifosi del Corinthians.

Terza a sfilare nella seconda notte al Sambódromo do Anhembi, la Mocidade ha guidato gran parte della classifica grazie a un defilé di forte impatto simbolico, dedicato all’attrice Léa Garcia, scomparsa nel 2023. Intitolato “Malunga Léa – Rapsódia di una Dea Nera”, lo spettacolo ha ripercorso la carriera della protagonista del teatro e del cinema brasiliano, celebrandone il ruolo pionieristico e il riconoscimento internazionale.

La vittoria avvicina la Mocidade Alegre alla storica Vai-Vai, primatista dell’albo d’oro con 15 successi, e conferma la scuola tra le grandi potenze del Carnevale di San Paolo.