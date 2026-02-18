Carnevale di San Paolo, vince il titolo 2026 la “Mocidade Alegre”
La Mocidade Alegre, scuola di samba storica apprezzata per tradizione ed eccellenza artistica, ha vinto il Carnevale 2026 di San Paolo conquistando il suo 13° titolo, al termine di una sfida combattutissima decisa soltanto all'ultima votazione.
(Keystone-ATS) La proclamazione è arrivata al termine dello scrutinio delle giurie, concluso in serata, con la Mocidade che ha totalizzato 269,8 punti, superando di misura i Gaviões da Fiel (269,7), fondata nel 1975 dai tifosi del Corinthians.
Terza a sfilare nella seconda notte al Sambódromo do Anhembi, la Mocidade ha guidato gran parte della classifica grazie a un defilé di forte impatto simbolico, dedicato all’attrice Léa Garcia, scomparsa nel 2023. Intitolato “Malunga Léa – Rapsódia di una Dea Nera”, lo spettacolo ha ripercorso la carriera della protagonista del teatro e del cinema brasiliano, celebrandone il ruolo pionieristico e il riconoscimento internazionale.
La vittoria avvicina la Mocidade Alegre alla storica Vai-Vai, primatista dell’albo d’oro con 15 successi, e conferma la scuola tra le grandi potenze del Carnevale di San Paolo.