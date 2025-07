Carlo III manda in pensione il treno della regina

Keystone-SDA

Il treno reale britannico, tanto amato dalla defunta regina Elisabetta è arrivato ormai alla fine della sua gloriosa storia, iniziata nell'epoca vittoriana. Re Carlo III ha infatti deciso di rinunciare a uno dei simboli della monarchia.

2 minuti

(Keystone-ATS) L’annuncio è arrivato con la pubblicazione degli ultimi rendiconti annuali della Royal Household, secondo cui resta stabile a 86,3 milioni di sterline il Sovereign Grant, l’appannaggio messo a disposizione della dinastia Windsor dallo Stato per le spese istituzionali e quelle dei reali senior.

Ma il livello di finanziamento per l’anno prossimo salirà a 132 milioni di sterline, per completare i lavori di ristrutturazione di Buckingham Palace. Quindi nella spending review del sovrano, noto per le sue scelte all’insegna della sobrietà a corte, è finito il royal train, i cui costi di mantenimento sono troppo alti a fronte di un utilizzo da parte dei Windsor molto limitato.

Ad esempio, in un viaggio dal Gloucestershire allo Staffordshire e poi a Londra, svoltosi nell’arco di due giorni a febbraio, è stato speso qualcosa come 44.000 pound. Oltre a quanto si deve sborsare per la manutenzione del convoglio composto da nove lussuose carrozze, trainate da diversi tipi di locomotive. Per il treno è previsto un ultimo tour nazionale prima di finire molto probabilmente in uno spazio museale nel giro di due anni.

L’istituzione del royal train risale alla regina Vittoria, che commissionò delle carrozze speciali nel 1869, per trasportare la famiglia reale in giro per il Paese. Ed era stato molto utilizzato da Elisabetta II, in particolare per i grandi eventi del suo regno, come i giubilei d’oro e di diamante. L’ultimo ammodernamento delle carrozze era avvenuto a metà degli anni ’80 e il ricorso al mezzo di trasporto era via via diminuito in particolare dopo la morte della regina nel 2022. Il treno va quindi verso l’ultima stazione dopo che un altro simbolo della monarchia, lo yacht reale Britannia, aveva concluso il suo servizio nel 1997 dopo una lunga storia iniziata nel 1954.