Carla Bruni dedica “Let it be” a Sarkozy e posta il video
''Posso suonarti una canzone amore mio?": così, in un post su Instagram, Carla Bruni-Sarkozy, pubblica un video in cui interpreta "Let it Be" dei Beatles, in sostegno al marito Nicolas Sarkozy.
(Keystone-ATS) L’ex presidente francese è stato condannato la settimana scorsa a 5 anni di carcere nel processo sui presunti finanziamenti libici alla campagna elettorale che nel 2007 lo portò all’Eliseo.