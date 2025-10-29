Caraibi, uragano Melissa declassato a categoria 4

Keystone-SDA

L'uragano Melissa, che ha investito in pieno la Giamaica, è stato declassato a categoria 3 sulla scala Saffir-Simpson, che ne conta cinque. Lo ha reso noto il Centro nazionale statunitense degli uragani (Nhc).

(Keystone-ATS) La tempesta, che ieri aveva raggiunto la massima potenza con venti superiori ai 300 km orari devastando la Giamaica, continua ora a spostarsi lentamente verso Cuba, causando piogge torrenziali e gravi allagamenti.

Cuba ha dichiarato lo “stato di allerta” in sei province orientali del Paese, mentre la Giamaica è stata definita “zona disastrata” dalle autorità.