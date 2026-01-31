Caracas, amnistia generale per tutti i prigionieri politici

Keystone-SDA

La presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodríguez ha annunciato un'amnistia generale per i prigionieri politici incarcerati nel Paese.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Annuncio una legge di amnistia generale e ordino che questa legge venga presentata all’Assemblea Nazionale per promuovere la convivenza in Venezuela”, ha dichiarato.

“Chiedo a tutti di non imporre violenza o vendetta, affinché possiamo tutti vivere con rispetto”, ha aggiunto, sottolineando che questa decisione era già stata discussa con Nicolás Maduro.

Le reazioni non si sono fatte attendere. Maria Corina Machado, premio Nobel per la pace e leader dell’opposizione venezuelana, ha affermato che l’amnistia generale annunciata dalla presidente ad interim è stata il risultato delle “pressioni” americane, dopo la cattura del presidente Maduro il 3 gennaio.

“Non è un gesto volontario del regime, ma la risposta alle pressioni del governo degli Stati Uniti. E spero che i prigionieri possano presto ricongiungersi con le loro famiglie”, ha commentato sui social network dalla vicina Colombia.

Intanto, il governo venezuelano ha anche annunciato la chiusura del centro di detenzione noto come El Helicoide e la sua riconversione in uno spazio comunitario destinato ad attività sportive, culturali e sociali. Intanto il cardinale Baltazar Porras ha annunciato di aver ottenuto nuovamente il passaporto, dopo che il documento gli era stato revocato arbitrariamente lo scorso anno.