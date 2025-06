Capitale culturale svizzera: svelate le 12 carte bianche

Keystone-SDA

Gli organizzatori di Capitale culturale svizzera nel 2027 a La Chaux-de-Fonds (NE), presentano i dodici progetti selezionati per animare gli Anciens Abattoirs, che saranno il fulcro degli eventi.

(Keystone-ATS) “I primi artisti sono confermati”, hanno indicato oggi gli organizzatori in una nota. In seguito al bando di concorso lanciato a febbraio per dare nuova vita al luogo emblematico degli Anciens Abattoirs, sono state presentate 136 candidature da parte di artisti, collettivi, associazioni e istituzioni culturali locali, precisa la nota.

L’entusiasmo “testimonia la vitalità, la creatività e la diversità della scena artistica locale”. I 12 progetti selezionati dalla giuria costituiranno le “carte bianche” della manifestazione e daranno vita a una programmazione “singolare, ritmata e decisamente orientata alla sperimentazione, alla partecipazione e al dialogo con il pubblico”.

Giuria multidisciplinare

Questi progetti trasformeranno gli Anciens Abattoirs in un “vero e proprio laboratorio vivente”. Ogni mese verrà aperto un altro spazio del sito per scoprire una nuova carta bianca. Fra le carte bianche selezionate si cita quella di ottobre 2027, di una collaborazione, tra gli altri, fra il Neuchâtel International Fantastic Film Festival e il cineclub per bambini la Lanterna Magica.

La giuria multidisciplinare, composta da personalità del panorama artistico e culturale svizzero ed europeo, ha effettuato la selezione il 26 maggio, basandosi su diversi criteri quali la qualità artistica delle proposte e l’attenzione prestata alla mediazione e all’inclusione.

Con questo evento maggiore, la metropoli orologiera delle montagne neocastellane diventerà la prima capitale culturale svizzera.