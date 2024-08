Canton Zurigo: budget in leggero rosso per il 2025

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il budget 2025 del Canton Zurigo presenta uscite per 19,7 miliardi di franchi e un modesto deficit di 37 milioni. A breve termine il Consiglio di Stato vuole risparmiare sugli investimenti, in modo da frenare i debiti.

Per finanziare i vari investimenti nel 2023 il Cantone, per la prima volta in otto anni, si è dovuto indebitare per 359 milioni di franchi, si legge in un comunicato odierno della Direzione delle finanze.

Fino al 2028 sono previsti investimenti per 5,1 miliardi. Un ulteriore indebitamento sarà quindi inevitabile, ma l’incremento di tali debiti è stato dimezzato rispetto a previsioni passate, a 1,5 miliardi.

Il preventivo 2025, con i 19,7 miliardi di entrate, prevede più incassi rispetto al 2024 (18,9 miliardi). Le entrate dovrebbero passare da 18,7 a circa 19,7 miliardi.