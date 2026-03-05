Cannes: a Peter Jackson la Palma d’oro onoraria

Il regista neozelandese Peter Jackson riceverà una Palma d'oro onoraria a Cannes. Il riconoscimento va al corpus di opere che fonde blockbuster hollywoodiani e film d'autore con una "straordinaria visione artistica e audacia tecnologica".

(Keystone-ATS) Jackson ha collezionato nove candidature all’Oscar, di cui tre vittorie per il film “Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re”. La sua opera più conosciuta è la trasposizione cinematografica de “Il Signore degli Anelli” di J. R. R. Tolkien, divisa in una trilogia, tra i maggiori incassi nella storia del cinema.

Nel 2005 ha diretto il film “King Kong”, remake dell’omonimo film del 1933 mentre nel corso degli anni ha prodotto diversi altri film, tra cui “District 9”, “Le avventure di Tintin – Il segreto dell’Unicorno” e la trasposizione cinematografica de “Lo Hobbit” di J. R. R. Tolkien.

La presidente del festival Iris Knobloch ha definito Jackson “regista dalla creatività sconfinata che ha dato lustro al genere fantasy eroico”.

“È uno dei più grandi privilegi della mia carriera”, ha dichiarato Peter Jackson ricordando che “Cannes è stata una parte significativa” del suo “percorso cinematografico. Nel 1988, ho partecipato al Festival Marketplace con il mio primo film, ‘Bad Taste’, poi nel 2001 abbiamo proiettato un’anteprima di ‘La Compagnia dell’Anello’, entrambi traguardi importanti della mia carriera. Questo festival ha sempre celebrato il cinema audace e visionario e sono incredibilmente grato al Festival di Cannes per essere stato riconosciuto tra i registi e gli artisti il cui lavoro continua a ispirarmi”.