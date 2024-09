Candidati a presidenza Algeria fanno ricorso contro esito voto

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) I candidati alla presidenza dell’Algeria che nelle elezioni di domenica hanno perso contro il presidente in carica, Abdelmadjid Tebboune, hanno presentato oggi ricorso alla Corte costituzionale, contestando il risultato provvisorio del voto.

Abdelaali Hassani, che guida il partito islamista moderato del Movimento della Società per la Pace (Msp), è stato il primo a presentare ricorso. Ieri aveva dichiarato di aver “perso la battaglia ma non la guerra” e aveva denunciato i risultati come una “frode”. Youcef Aouchiche, leader del Fronte delle Forze Socialiste di centro-sinistra, ha seguito l’esempio, accusando l’autorità elettorale Anie di “falsificare” il risultato delle elezioni.

Domenica, la commissione elettorale ha annunciato che Tebboune aveva vinto con “il 94,65% dei voti”, mentre Hassani ha ricevuto il 3,17% e Aouchiche il 2,16%. Oltre 24 milioni di algerini si sono registrati per votare in queste elezioni, ma l’Anie non ha fornito un dato preciso di quanti si siano recati ai seggi. La Corte costituzionale dovrebbe annunciare i risultati finali entro 10 giorni dalla ricezione del conteggio dalle 58 province dell’Algeria.