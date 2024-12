Canada: due persone accoltellate nel centro di Vancouver

Keystone-SDA

Due persone sono state accoltellate in un piccolo centro commerciale a Vancouver (città sulla costa del Pacifico della provincia canadese della Columbia Britannica).

(Keystone-ATS) La polizia ha sparato all’aggressore, che è morto in ospedale, hanno riferito le stesse forze dell’ordine.

Il negozio si trova vicino alla biblioteca centrale della città. Un video ottenuto dall’agenzia di stampa nazionale Canadian Press mostra gli agenti con le armi spianate all’interno del centro commerciale che sparano almeno dieci volte. Ancora non è chiaro il movente.

Stando alle prime ricostruzioni, gli agenti sono stati chiamati dopo che l’aggressore armato di coltello ha rubato bottiglie di alcolici in un ristorante e, quando sono arrivati, lo hanno trovato nel negozio della catena 7 Eleven dove hanno aperto il fuoco.

La polizia ha precisato che le persone accoltellate sono due, ma non ha rivelato le loro condizioni.

Sparatoria in una scuola in California

La giornata di ieri in Nord America è stata funestata da un altro fatto di sangue. Due bambini sono rimasti feriti in una sparatoria presso la scuola elementare di Feather River, nel nord della California, ha rilevato la rete televisiva statunitense NBC. L’assalitore si è suicidato. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.00 ora locale, le 22.00 in Svizzera.

Secondo lo sceriffo Kory L. Honea, l’uomo che ha aperto il fuoco non ha alcun legame con la scuola. I bambini sono stati ricoverati d’urgenza in ospedale. Le loro condizioni non sono state rese note.